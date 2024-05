Mercato : Coup de tonnerre au RC Lens ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coiffé par l’OL pour la sixième place dans les ultimes instants de la saison, le RC Lens devra se contenter de la Ligue Europa Conference la saison prochaine. Une grosse déception pour les Sang-et-Or, dauphin du PSG il y a un an. Après le nul contre Montpellier (2-2), Franck Haise a d’ailleurs jeté un froid sur son avenir.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens était très attendu cette année, mais a déçu. Après un début de saison décevant, les Sang-et-Or avaient toutefois l’opportunité d’arracher la sixième place et donc une qualification pour la Ligue Europa. Cependant, en concédant le nul contre Montpellier (2-2) lors de la dernière journée, les Lensois ont vu l’OL passer devant, et devront se contenter de la Ligue Europa Conference. Une situation complexe d’autant plus que Franck Haise a laissé planer le doute sur son avenir dimanche soir, ce qui risque d’inquiéter les Lensois.



Haise évasif sur son avenir

« Il y a de la déception tout de suite. Quand on domine autant, on doit gagner. Je ne voulais pas attendre que Lyon marque, gagner pour être sûr. C’est pour ça que j’ai changé de système. On a gâché trop d’occasions, j’ai souvent dit que cette saison se jouerait à la dernière seconde », lance le coach du RC Lens en conférence de presse, avant de jeter un froid sur son avenir.

«Je vais d’abord partir en vacances, et on verra en conséquence»