Mercato : L’OM reprend espoir pour sa grande priorité !

Jean-Louis Gasset l’a une nouvelle fois confirmé, il dirigeait le dernier match de sa carrière dimanche soir à l’occasion de la victoire de l’OM sur la pelouse du Havre. Par conséquent, Pablo Longoria cherche un nouvel entraîneur et fait de Paulo Fonseca sa priorité. Ce dernier a d’ailleurs évoqué son avenir au LOSC de manière assez évasive.

Fonseca jette un froid sur son avenir au LOSC

Devant les médias, Paulo Fonseca a donc évidemment été interrogé sur son avenir : « Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. Je ne sais pas ce qui va se passer mais merci à vous aussi pour votre travail, le respect que nous avons eu ensemble. Ça a été un plaisir ». Un discours qui donne comme des adieux, mais le coach du LOSC se reprend dans la foulée : « Non, non ! Je veux vous saluer pour cette saison mais on verra bien. Je le dis, mon français aujourd'hui n'est pas bon. (Rire.) Allez, au revoir ! »

«On verra»