Mercato - OM : Longoria va provoquer une catastrophe ?

Arnaud De Kanel

Ça y est, la saison est enfin terminée pour l'OM. Malgré sa victoire sur la pelouse du Havre dimanche soir, le club phocéen ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Un facteur qui complique forcément les choses pour ce qui est du dossier du futur entraineur dans lequel Pablo Longoria, entêté et sans doute trop ambitieux, est en train de perdre du temps inutilement, ce qui pourrait à nouveau coûter très cher à l'OM.

Chaotique. Pour la première fois depuis 4 ans, l'OM ne disputera pas l'Europe dans une saison où même une 7ème place le permettait. La déception est d'autant plus grande que cela vient mettre un véritable coup d'arrêt dans le projet marseillais. Sans Europe, et au sortir d'une saison mouvementée comme celle-ci, difficile d'attirer des joueurs, mais également des entraineurs. Car pour le moment, la priorité est au recrutement d'un nouveau coach mais Pablo Longoria fonce droit dans le mur.

Des ambitions trop hautes ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le président de l'OM veut en priorité Paulo Fonseca. Problème, l'actuel coach du LOSC a réitéré à plusieurs reprises son envie de disputer la Ligue des champions l'an prochain. Pire encore, il est convoité par un cador européen, à savoir le Milan AC. Pablo Longoria ne veut pas encore changer d'avis mais on voit mal comment il pourrait convaincre le Portugais de venir à Marseille. Le président de l'OM pense également à un plan B en la personne de Sergio Conceicao. Mais encore une fois, le coach de Porto est courtisé par le Milan et également par le FC Barcelone. Avec quels arguments Pablo Longoria pourrait le convaincre de signer à l'OM ? Aucun vraisemblablement mais il persiste. Or, le temps est compté.

Le temps presse pour l'OM

Et on ne peut pas dire qu'il joue en la faveur de l'OM. Pablo Longoria doit absolument revoir ses ambitions à la baisse et se rendre à l'évidence : sans Europe, il est impossible pour son club de concurrencer le FC Barcelone ou encore l'AC Milan. Le président de l'OM devra se tourner vers un nom moins clinquant et plutôt il le fera, mieux ce sera. Pour le moment, on se dirige vers un scénario similaire à celui de l'année dernière où il avait couru après Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca avant de se rabattre en catastrophe sur Marcelino qui avait quitté le navire deux mois plus tard. Il ne faudra pas commettre à nouveau cette erreur de casting cet été. Le président du club phocéen sait tout de même depuis le départ de Gennaro Gattuso en février qu'il fallait trouver un coach pour la saison prochaine. Il a donc eu le temps de réfléchir, il est désormais temps d'agir afin d'éviter la catastrophe dont il serait à l'origine.