Kylian Mbappé : Une séparation décidée dans l’intimité ?

La vie de Kylian Mbappé va radicalement changer dans les mois à venir, puisque l'attaquant de l'équipe de France a décidé de quitter le PSG pour le Real Madrid. Et petite révolution, Mbappé ne sera cette fois-ci pas suivi par son frère, Ethan, qui aurait décidé d'enfin voler de ses propres ailes et de poursuivre sa carrière loin des traces de son aîné.

Kylian Mbappé n'est pas le seul membre de sa famille à arriver en fin de contrat avec le PSG cet été ! Son jeune frère Ethan, âgé de 17 ans et qui évolue au poste de milieu de terrain, semble lui aussi bien parti pour changer d'air. Et alors qu'il avait jusqu'ici toujours suivi les traces de Kylian Mbappé à l'AS Monaco et au PSG, Ethan aurait pris une décision radicale.

Ethan Mbappé loin de son frère Kylian l'an prochain ?

Selon les révélations de Foot Mercato, Ethan Mbappé aurait décidé de ne plus lier son avenir à celui de son grand frère et compte désormais mener sa carrière comme il l'entend. Le jeune milieu de terrain du PSG avait d'ailleurs annoncé durant le week-end à des supporters qu'il ne signerait pas au Real Madrid cet été. La famille risque donc d'être éparpillée l'an prochain...

