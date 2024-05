Mercato : Le PSG a fait une offre à cet entraîneur !

Hugo Chirossel

À la recherche d’un entraîneur après le départ d’Habib Beye, le Red Star pense notamment à Zoumana Camara. Ce dernier, entraîneur des U19 du PSG depuis maintenant trois ans, arrive à la fin de son contrat. Il serait également dans le viseur de Guingamp, mais le club de la capitale n’aurait pas perdu l’espoir de le conserver et lui aurait fait une offre en ce sens.

Après 17 ans passés au PSG, huit en tant que joueur, et depuis comme entraîneur, Zoumana Camara pourrait se lancer un nouveau défi la saison prochaine. Son contrat court jusqu’en juin 2024 et il sera donc libre à la fin de la saison. Il pourrait alors prendre la direction du Red Star. Comme indiqué par Le 10 Sport , Zoumana Camara est sur la liste des dirigeants, à la recherche d’un entraîneur après le départ d’Habib Beye.

Le PSG a fait une proposition à Camara

Une information confirmée par Le Parisien , qui ajoute que Guingamp penserait également à Zoumana Camara, où il succèderait à Stéphane Dumont. Selon Ouest-France , une rencontre serait même programmée entre les deux parties. Un dossier dans lequel le PSG n’aurait pas encore dit son dernier mot. D’après le quotidien régional, le club de capitale lui aurait proposé de prendre les rênes de sa future équipe « Espoirs », qui verra le jour l’été prochain.

« On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect »