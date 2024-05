Mercato - PSG : Une figure du projet QSI confirme son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien défenseur du PSG et à la tête des U19 du club depuis maintenant trois saisons, Zoumana Camara arrive en fin de contrat et semble plus que jamais sur le départ. Il s'est d'ailleurs prononcé à ce sujet dimanche, laissant clairement entendre qu'il s'agissait effectivement de la fin de sa très longue aventure au sein du PSG.

Zoumana Camara et le PSG, c'est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'entraîneur des U19 figure sur la short-list du Red Star pour remplacer Habib Beye, lui qui est membre du PSG depuis 2007, d'abord en tant que joueur, avant d'entamer sa reconversion au sein du club de la capitale juste après son départ à la retraite en 2015. L'EQUIPE évoquait dimanche la tendance d'un départ pour Camara, et ce dernier a peut-être vendu la mèche.

« Je suis très redevable au club »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Camara laisse effectivement entendre qu'il s'agit de la fin de son aventure au PSG, où il arrive en fin de contrat : « La suite ? On verra. Pour l’instant, je suis concentré sur la fin du Championnat de France. S’il y a une annonce à faire, elle sera d’abord en interne. Je n’ai pas pour habitude de beaucoup parler dans la saison, j’aime bien me plonger dans mon travail. Après, quand on est entraîneur et il y a des articles pour valoriser notre travail, c’est toujours valorisant, mais je n’ai pas pour habitude de me mettre en avant. Surtout, je suis très redevable au club, ça, je ne l’oublie pas. Il me donne l’opportunité de travailler, de pouvoir rester », confie Camara.

Les adieux de Camara ?