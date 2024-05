Transfert : Lâché par l’OM, il affole le mercato

Hugo Chirossel

Alors que la saison s’est conclue ce dimanche, plusieurs joueurs sont déjà assurés de ne plus jouer à l’OM la saison prochaine. Ce qui est notamment le cas de Jean Onana, prêté par Besiktas lors du dernier mercato hivernal. L’international camerounais ne devrait en revanche pas rester en Turquie, lui qui susciterait l’intérêt de plusieurs clubs italiens.

Huitième de Ligue 1 malgré sa victoire sur la pelouse du Havre dimanche soir (1-2), l’OM se prépare à un mercato estival une nouvelle fois très animé. Deux départs semblent d’ores et déjà actés à Marseille, ceux de Joaquin Correa et de Jean Onana, arrivés respectivement en provenance de l’Inter Milan et de Besiktas.

Gasset balance cash sur la saison de l’OM https://t.co/cixYBYyBtV pic.twitter.com/WdRIHVv2fd — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Onana va retourner à Besiktas

L’option d’achat de l’international argentin était automatique en cas de qualification en Ligue des champions, tandis que l’international camerounais a été prêté sans option d’achat lors du dernier mercato hivernal. Comme indiqué par L’Équipe , l’OM ne compte pas conserver Jean Onana, qui va donc retourner à Besiktas.

Plusieurs clubs italiens intéressés par Onana