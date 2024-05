Transferts : Mbappé va signer au Real Madrid, voilà la réaction du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour voir Kylian Mbappé jouer la saison prochaine, il faudra se brancher sur la Liga. Présent au PSG depuis 2017, le joueur tricolore a pris la décision de signer pour le Real Madrid. En Espagne, on évoque une possible présentation de l'international français au début du mois de juin. Pour certains au PSG, Mbappé a fait le bon choix en rejoignant la capitale espagnole.

Après l'AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé va découvrir une troisième équipe. Comme l'a confirmé Mario Cortegana, le joueur français devrait s'engager avec le Real Madrid dans les prochains jours.

Le PSG lâche une confidence

Le PSG est au courant depuis plusieurs semaines de sa prochaine destination. Selon certains responsables parisiens contactés par le journaliste de The Athletic, ce départ vers le Real Madrid pourrait lui faire le plus grand bien. « Chaque fois que j'ai parlé au PSG, il a toujours été clair pour eux qu'il allait au Real Madrid et que plus on lui donnerait de normalité, mieux ce serait » a confié Cortegana lors d'un live T witch organisé par Ruben Martin.

Une date est annoncée pour la signature de Mbappé