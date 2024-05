Transfert au PSG, les galères étaient prévues

Thibault Morlain

L’été dernier, le PSG a longtemps négocié avec l’OM et finalement, un accord a pu être trouvé pour le transfert de Bradley Barcola. Acheté pour 50M€, l’ailier de 21 ans n’a pas connu des débuts très faciles sous ses nouvelles couleurs. Pas de quoi étonner Barcola, qui s’attendait à galérer à son arrivée au PSG.

En seulement quelques mois la saison dernière, Bradley Barcola s’est révélé sous le maillot de l’OL. De quoi alors convaincre le PSG de sortir le chéquier au mercato estival. Le club de la capitale a alors lâché 50M€ pour boucler le transfert de Barcola au terme d’un feuilleton riche en rebondissements.



« Je savais que ça allait être compliqué »

Pour Tout le Sport , Bradley Barcola est revenu sur sa saison au PSG. Evoquant ses difficultés à son arrivée, celui qui va être à l’Euro avec l’équipe de France a confié qu’il s’y attendait : « En arrivant, je savais que ça allait être compliqué. Je savais que j’allais devoir me battre pour avoir une place. J’ai eu cette place, je me suis beaucoup battu ».

« Je remercie Luis Enrique 1000 fois pour ça »