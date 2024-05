Incroyable, son transfert au PSG plombé… par son ex-femme ?

Thibault Morlain

Avec le départ de Keylor Navas et malgré Arnau Tenas, le PSG s’est mis en quête d’un nouveau gardien à l’approche du mercato estival. Et visiblement, Luis Campos aurait trouvé son bonheur du côté de la Russie. Selon la presse russe, le PSG pourrait dépenser près de 20M€ pour recruter Matvei Safonov. Mais voilà que l’arrivée du portier de Krasnodar pourrait totalement être relancée. Explications.

Ça va énormément bouger au PSG cet été. Au rayon des arrivées, Luis Enrique pourrait enregistrer le renfort d’un nouveau gardien afin de venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Et voilà que l’heureux élu pourrait se nommer Matvei Safonov. Selon les informations des médias russes, le gardien de Krasnodar aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos et il serait ainsi question d’un transfert de 20M€.



« Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l’enfant »

Mais voilà que Matvei Safonov pourrait encore être loin de poser ses valises au PSG. La raison ? Son ex-femme avec laquelle il se dispute la garde de leur fille. Alors que celle-ci vit actuellement avec sa mère, Safonov a intenté une action en justice pour récupérer la garde. Forcément, un départ à Paris fait grincer des dents. Pour Sport-Express , l’avocat de son ex-femme a alors expliqué : « Nous sommes heureux que la carrière de Matvey se développe et son passage au PSG serait certainement une nouvelle positive pour nous, car une carrière sportive est très courte et nous aimerions que Matvey atteigne le maximum dans le sport. Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l'enfant et nous pensons que le succès sportif de Matvey contribuera au développement harmonieux de sa fille. Maya doit connaître son père comme une personne qui a réussi dans la vie, et pas seulement comme un athlète ».

« C'est absurde : enlever un enfant à sa mère et l'emmener dans un pays étranger »