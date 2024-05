PSG : Le transfert à 20M€ que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau

Il ne reste plus qu’un rendez-vous sportif au PSG avant la clôture de sa saison, ce samedi soir à Lille pour la finale de la Coupe de France face à l’OL. Et après, place au mercato. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain serait prêt à boucler une opération surprise à 20M€ pour le gardien Matvei Safonov, international russe de Krasnodar âgé de 25 ans.

Kylian Mbappé n’est pas le seul cadre du vestiaire parisien à quitter le PSG cet été. Keylor Navas va également plier bagage en raison de l’expiration de son contrat. Le portier costaricien laissera-t-il sa place à Arnau Tenas recruté l’été dernier ? Pas vraiment puisque la tendance pour le gardien espagnol est d’être prêté dans les semaines à venir. Le Paris Saint-Germain aurait pris une grande et surprenante décision.

Matvei Safonov en doublure de Gianluigi Donnarumma, ce sera au moins 20M€ !

Selon le média russe Championat , Matvei Safonov (25 ans) intéresserait particulièrement le PSG qui semble être dans l’optique de l’attirer dans la capitale afin qu’il occupe le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Pour ce faire, les discussions avec Krasnodar auraient déjà débuté et iraient même bon train. Au point où une indemnité de transfert serait déjà quasiment ficelée entre les parties concernées.

Luis Campos derrière la piste Matvei Safonov ?