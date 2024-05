Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid veut «le meilleur du monde»

Jean de Teyssière

Élément indéboulonnable du milieu de terrain madrilène depuis son arrivée en 2014, Toni Kroos va prendre sa retraite de footballeur à la fin de la saison. Le champion du monde 2014 l'a annoncé en début de semaine et le Real Madrid doit maintenant lui trouver un remplaçant. Deux pistes sont étudiées : celle menant à Joshua Kimmich (Bayern Munich) et celle qui mène à Rodrigo (Manchester City).

Une page qui se tourne. Mardi, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a publié un message sur son compte Instagram : « Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie s'achève. Je n'oublierai jamais cette décennie réussie et passionnante ! En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après le Championnat d'Europe. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au plus haut niveau. »

Kimmich pour remplacer Kroos ?

Le milieu de terrain du Real Madrid est déjà bien fourni. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham... Tous peuvent remplacer Toni Kroos dans le futur. Mais cela n'empêche pas les dirigeants madrilènes de chercher un autre joueur. L'une des pistes potentielles pourrait être de recruter Joshua Kimmich, milieu expérimenté de 29 ans, qui évolue au Bayern Munich. Problème, les dirigeants munichois en demanderait au moins 60M€.

Rodrigo pisté par le Real Madrid ?

Le plan B du Real Madrid pourrait s'appeler Rodrigo. Le milieu de terrain de Manchester City présente l'avantage d'être espagnol, ce qui pourrait faciliter une potentielle arrivée. Au Real Madrid, d'après AS, on est conscient que Rodrigo fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde et comme l'a annoncé Florentino Pérez jadis, tous les meilleurs joueurs doivent jouer au Real Madrid. Manchester City ne serait en revanche pas vendeur, puisque Rodri fait partie de la colonne vertébrale de Pep Guardiola, qui devrait retenir son milieu de terrain...