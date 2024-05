Mbappé - PSG : Macron va faire changer d’avis le Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à l’Élysée mardi à l’occasion des 120 ans de la Fifa, Florentino Pérez n’a pas échappé au dossier Mbappé au cours de ses échanges avec Emmanuel Macron, désireux de convaincre le président du Real Madrid de laisser sa future star à la disposition de Thierry Henry pour les Jeux olympiques de Paris. Et le président de la République n'a pas été le seul à faire le forcing.

L’Élysée accueillait quelques grands noms du football ce mardi pour les 120 ans de la Fifa, et Florentino Pérez faisait partie des convives. L’occasion pour Emmanuel Macron d’échanger directement avec le président du Real Madrid concernant un dossier qui lui tient à cœur. « Je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux olympiques, pour qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France », confiait récemment le chef de l’État sur X .

Mbappé : L’incroyable annonce de Macron au Real Madrid ! https://t.co/4btLKYZvrV pic.twitter.com/zhjVhXQuzM — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Macron et les autres tentent de convaincre le Real Madrid

Comme attendu, le nom de Kylian Mbappé a bien été évoqué au cours du déjeuner comme l’explique L’Équipe ce mercredi, et Emmanuel Macron n’était pas le seul à plaider la cause de l’équipe de France olympique, Philippe Diallo, le président de la FFF, et Thierry Henry, sélectionneur des Bleuets , mettant du leur pour convaincre le boss merengue qui s'apprête à officiellement recruter la star du PSG.

« Les portes ne sont pas fermées »