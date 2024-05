PSG - Mbappé : Deux clashs sont annoncés en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ cet été, et cette situation semble avoir considérablement tendu certaines de ses relations en interne depuis plusieurs mois. Daniel Riolo a annoncé en direct sur RMC que Mbappé s'était en effet fâché avec Nasser Al-Khelaïfi ainsi que Luis Enrique, le président et l'entraîneur du PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! Le capitaine de l'équipe de France a acté son départ libre du club francilien depuis le mois de février dernier, et après avoir annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat, la relation s'est considérablement dégradée entre les deux parties. Mbappé a vu son temps de jeu diminuer avec le PSG, et les adieux se sont déroulés dans un contexte relativement pesant malgré son statut de légende du club.

PSG : Luis Enrique va faire un dernier cadeau à Mbappé ? https://t.co/0teefom7DT pic.twitter.com/7YLPbUdpfi — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Riolo confirme la «rupture» entre Mbappé et le PSG

Au micro de l'After Foot, en direct sur RMC Sport , Daniel Riolo s'est confié sur ce malaise entre Kylian Mbappé et le PSG : « On va me dire, comme Mbappé est en rupture avec le club depuis des mois… De toute façon, il ne s’entraîne plus depuis des semaines et des semaines. La situation de Mbappé est claire depuis pas mal de temps, on l’a bien compris », indique le chroniqueur.

Des clashs avec Al-Khelaïfi et Enrique