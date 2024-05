Mercato : Tensions avec Dembélé, le PSG a tranché pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, une autre star du PSG sur le départ ? Selon Daniel Riolo, il n'est pas impossible que le club parisien se sépare d'Ousmane Dembélé lors du prochain mercato estival. Certains dirigeants seraient remontés contre lui après son court voyage à Cannes dimanche dernier. Mais selon nos informations, il ne devrait y avoir aucune surprise dans ce dossier.

Kylian Mbappé pourrait ne pas être la seule pointure du vestiaire à quitter le PSG à la fin de la saison. Selon Daniel Riolo, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le navire, seulement un an après son arrivée dans la capitale. En interne, certaines voix s'élèvent pour réclamer son départ, à commencer par Luis Enrique.

Le PSG enrage en coulisses

« Je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été. Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus (…) Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal » a déclaré le chroniqueur sur RMC . Sa virée au festival de Cannes durant la rencontre face à Metz dimanche dernier n'aurait pas arrangé son cas.

Dembélé ne partira pas du PSG