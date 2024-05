EXCLU - Mercato - PSG : Pas départ prévu pour Ousmane Dembélé

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Au PSG depuis l’été 2023, Ousmane Dembélé boucle un premier exercice plutôt correct. Et malgré les rumeurs de possible départ lors du prochain mercato, l’international français fait bien partie des plans parisiens pour l’avenir.

Les images de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont beaucoup fait parler ces dernières heures. On y voit les deux stars du PSG du côté de Cannes alors que la saison parisienne n’est pas terminée. Non convoqués par Luis Enrique pour la 34e et dernière journée de Ligue 1, les deux Français ont profité de l’occasion pour prendre du bon temps dans le sud de la France. Suffisant pour faire naître des rumeurs de départ autour d’Ousmane Dembélé…

« Luis Enrique n’en veut plus »

Sur les antennes de RMC , Daniel Riolo a évoqué un possible départ d’Ousmane Dembélé cet été « Je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été. Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus (…) Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal (...) Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc ? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi être à Cannes alors qu’il s’est fait mal ? Ce serait encore pire mais je ne crois pas (qu’il soit blessé). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses ».

Dembélé - Enrique, c’est solide