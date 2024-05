L’OM a recruté le joueur «parfait»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a décidé de recruter Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. Un choix critiqué puisque le Gabonais remplaçait Alexis Sanchez. Cependant, avec ses 30 buts toutes compétitions confondues, Aubameyang a finalement fait oublier le Chilien. «Il a été parfait» assure même Ricardo Faty.

Malgré un début de saison poussif, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement fait taire les critiques et fait oublier Alexis Sanchez. En effet, l'ancien attaquant de Chelsea et Arsenal a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Gabonais a donc largement surnagé à l'OM qui a vécu une saison plus que poussive, conclue à la huitième place en Ligue 1. Ricardo Faty encense ainsi Pierre-Emerick Aubameyang.

«C’est un leader d’attaque et de vestiaire»

« Il a fait une grosse saison le Gabonais. À son arrivée, il y a eu des avis partagés. Certains étaient hypés de sa venue, parce que gros joueur, gros CV… Et d’autres voyaient des côtés négatifs de sa venue, son salaire, son âge, un contrat de trois ans malgré ses 34 ans, mais il a été parfait. Il a littéralement porté son équipe. C’est un leader d’attaque, de vestiaire, il n’a pas fui ses responsabilités et il a délivré, tout simplement », lâche-t-il au micro de RMC Sport avant de poursuivre.

«Aubameyang a été parfait»