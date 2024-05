Mercato : Une star met le feu à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison avec 30 buts à la clé toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a fait taire les critiques avec un début de saison délicat. D'ailleurs, le Gabonais a assuré qu'il resterait à l'OM cet été, mais la situation serait en revanche plus compliquée que cela notamment à cause de son salaire XXL.

Arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea afin de remplacer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a d'abord connu un début de saison très compliqué, avant de complétement se relancer. Finalement, le bilan de la saison du Gabonais est excellent à titre individuel puisqu'il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues avec l'OM.

Aubameyang s'annonce à l'OM

Par conséquent, son avenir sera suivi de près. Et alors que son contrat court jusqu'en 2026, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé, après la victoire au Havre (2-1) dimanche soir, qu'il resterait à l'OM. « Il faudra du travail, énormément de travail. Si ce sera avec moi ? Oui, je suis là », a promis l'ancien attaquant d'Arsenal au micro de Prime Vidéo .

Un dossier plus compliqué qu'il n'y paraît