Une star s’annonce à l’OM !

Bien que son contrat court jusqu’en 2026, Pierre-Emerick Aubameyang est régulièrement annoncé sur le départ, d’autant plus avec l’absence de qualification européenne pour l’OM, qui a terminé huitième de Ligue 1. Cependant, après la victoire contre Le Havre, le Gabonais a annoncé qu’il serait bien à Marseille la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2026, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une excellente saison en inscrivant 30 buts toutes compétitions confondues. Cependant, le Gabonais assure qu’il sera toujours à l’OM lors du prochain exercice.



Agression à Marseille : Un troisième joueur de l’OM concerné https://t.co/wF6MxzbfRT pic.twitter.com/x7uTSJCh7u — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Aubameyang s’annonce à l’OM la saison prochaine

Après la victoire contre Le Havre, un journaliste de Prime Video lui si on le « revoit la saison prochaine dépasser la barre des 30 buts avec l’OM? » D’abord évasif, Pierre-Emerick Aubameyang confirme finalement qu’il sera à l’OM : « Il faudra du travail, énormément de travail. Si ce sera avec moi ? Oui, je suis là ».

«Oui, je suis là»