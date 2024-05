Mercato - OM : Réunion au sommet pour le futur entraîneur ?

Hugo Chirossel

Dans le viseur de l’OM, qui en a fait sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca doit prendre une décision à propos de son avenir. Dimanche après le dernier match du LOSC, où il arrive au terme de son contrat, lui et Olivier Létang ont indiqué qu’ils devaient en parler très bientôt, une rencontre qui aurait eu lieu.

Dimanche soir, Jean-Louis Gasset a mis un terme à son aventure à l’OM par une victoire sur la pelouse du Havre (1-2), ce qui était également le dernier match de sa carrière d’entraîneur. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les dirigeants marseillais sont à la recherche de son successeur. Comme indiqué par Le 10 Sport le 10 avril dernier, l’OM, déjà intéressé l’année dernière après le départ d’Igor Tudor, a fait de Paulo Fonseca sa priorité.

Rencontre prévue entre le LOSC et Fonseca

En fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, Paulo Fonseca est annoncé plus proche de l’AC Milan que de l’OM ces derniers jours. Le technicien portugais doit en tout cas prendre sa décision très bientôt, maintenant que la saison est terminée. Après le match nul de Lille face à l’OGC Nice dimanche (2-2), Paulo Fonseca a déclaré qu’il devait rencontrer son président dans la semaine, ce qu’a confirmé Olivier Létang.

Fonseca n’a pas encore décidé