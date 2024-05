Mercato - OM : La succession de Gasset relancée à l’étranger

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset a dirigé sa dernière rencontre dimanche contre Le Havre, l’OM est depuis plusieurs semaines à la recherche de son successeur. En ce sens, Paulo Fonseca est la priorité des dirigeants marseillais. Si le technicien portugais est annoncé plus proche de l’AC Milan, le départ de Roberto De Zerbi de Brighton pourrait tout relancer.

L’OM va bientôt avoir sa réponse. Comme indiqué par Le 10 Sport , Paulo Fonseca est la priorité de Marseille pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Après le dernier match de la saison du LOSC dimanche soir, le technicien portugais et son président, Olivier Létang, ont déclaré qu’ils se rencontreraient cette semaine.

De Zerbi attend l’AC Milan

Si l’OM est intéressé, Paulo Fonseca est annoncé plus proche de l’AC Milan ces derniers jours, où il remplacerait Stefano Pioli. Mais un autre entraîneur pourrait tout relancer. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport , Roberto De Zerbi convoiterait lui aussi le banc des Rossoneri .

Les pistes de l’AC Milan