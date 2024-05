Mercato - OM : Rendez-vous au sommet pour le prochain entraîneur

Thibault Morlain

Après avoir multiplié les entraîneurs cette saison, l’OM doit désormais s’en trouver un nouveau pour la saison prochaine. Qui viendra remplacer Jean-Louis Gasset ? Les regards se tournent avant tout vers Paulo Fonseca, en fin de contrat au LOSC. Pour le Portugais, on devrait visiblement en savoir plus dans les jours à venir…

Ce dimanche soir, face au Havre, Jean-Louis Gasset a disputé son dernier match comme entraîneur de l’OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Le Portugais, en fin de contrat au LOSC, avait expliqué qu’il prendrait sa décision à la fin de la saison. Les questions n’ont pas tardé puisque dès la fin du match entre les Dogues et l’OGC Nice, Fonseca a été interrogé sur son avenir.



« Je vais parler avec le président cette semaine »

Où officiera alors la saison prochaine Paulo Fonseca ? Restera-t-il au LOSC ? Ira-t-il à l’OM ou ailleurs ? Rapporté par L’Equipe , le Portugais a fait savoir : « L'organisation de présaison sera différente avec moi ou sans moi, on verra. Qu’est-ce que je vais faire ? Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. J’ai pris ma décision ? Je ne comprends pas. (Rire). Aujourd'hui, mon Français n'est pas très bon. Je ne sais pas ce qui va se passer mais merci à vous aussi pour votre travail, le respect que nous avons eu ensemble. Ça a été un plaisir. C’est un au revoir ? Non, non ! Je veux vous saluer pour cette saison mais on verra bien. Je le dis, mon français aujourd'hui n'est pas bon. (Rire.) Allez, au revoir ! ».

« Comme Paulo l'a dit, on va s'asseoir et on va se parler »