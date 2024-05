Transferts à l’OM, Payet et Thauvin enragent ?

Thibault Morlain

Partis respectivement de l’OM en 2021 et en 2023, Florian Thauvin et Dimitri Payet avaient déjà connu auparavant un premier départ du club phocéen. En effet, à l’été 2015, les deux internationaux français s’étaient envolés pour l’Angleterre, à Newcastle et à West Ham. Mais voilà qu’à l’époque, Thauvin et Payet n’étaient pas les plus heureux de quitter l’OM.

Lors de la saison 2014-2015, mené par Marcelo Bielsa, l’OM avait impressionné tout le monde. Mais calant en fin d’exercice, le club phocéen avait manqué la qualification pour la Ligue des Champions. Cela n’a alors pas été sans conséquence pour l’OM, qui avait grandement besoin d’argent. Ce sont plusieurs joueurs qui sont partis à l’instar d’André-Pierre Gignac, André Ayew, Florian Thauvin ou encore Dimitri Payet. Un départ qui était loin de ravir les principaux intéressés…

« Vous croyez qu’ils voulaient tous partir ? »

Pour La Provence , André Ayew est revenu sur ces départs de l’OM à l’été 2015. Le Ghanéen a alors révélé qu’avec Florian Thauvin ou encore Dimitri Payet, ils n’étaient pas très heureux de faire leurs valises : « La situation financière du club a fait que j’ai dû partir, Gignac a dû partir, tout comme Imbulla, Payet, Thauvin, Rod Fanni. Il y a une vague de départs. Vous croyez qu’ils voulaient tous partir ? ».

« Dimitri n’était pas très chaud, pareil pour « Flo » »