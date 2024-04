OM : Surprise, un joueur de Gasset interpelle Payet

Arnaud De Kanel

Héros du Vélodrome dimanche soir, Pape Gueye a délivré le peuple marseillais en inscrivant le but de la gagne face au RC Lens. En zone mixte, le milieu de terrain sénégalais a fait un clin d'œil à son ancien coéquipier Dimitri Payet, un poil taquin sur les qualités de finisseur de Gueye lorsque le Réunionnais évoluait encore sous les couleurs olympiennes.

L'OM s'en est remis à Pape Gueye dimanche soir pour vaincre le RC Lens (2-1). Sorti de la cave par Jean-Louis Gasset, le milieu de terrain a brillé dans son rôle de sentinelle, allant même jusqu'à s'offrir un but, celui de la victoire, en toute fin de rencontre. L'occasion pour lui d'interpeller Dimitri Payet qui, sur le ton de l'humour, avait indiqué qu'il refusait de faire des passes au Sénégalais car « il n'avait que 10% de chances de marquer . »

«Il va rigoler en voyant ce but là»

« J'espère qu'il a regardé mon but depuis le Brésil. Il va rigoler en voyant ce but là. Je passe un gros big up parce qu'il m'a beaucoup aidé quand il était là. Grosse force à lui », a déclaré Pape Gueye en zone mixte, avant de revenir plus en détail sur son but qui a offert une victoire très importante à l'OM face à un concurrent direct pour une qualification européenne.

«Auba il m'a donné une petite galette et voilà j'ai terminé l'action»