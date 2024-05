Mercato - OM : Un ancien crack ouvre la porte à un grand retour

Alexis Brunet

Lors de l'été 2020, l'OM mettait la main sur Oussama Targhalline. Alors âgé de 17 ans, ce jeune milieu de terrain débarquait du Maroc dont il est originaire. Mais ce dernier ne sera resté que trois ans à Marseille, le temps de disputer trois matches avec l'équipe première. Depuis, il s'est engagé au Havre, mais il ne ferme pas la porte à un retour au sein du club phocéen à l'avenir.

Ces dernières années, l'OM et le Maroc sont étroitement liés. L'effectif actuel du club phocéen compte notamment deux internationaux marocains, en la personne d'Amine Harit et d'Azzedine Ounahi. Il ne faut également pas oublier Mehdi Benatia, qui occupe le poste de conseiller sportif à Marseille et qui est lui aussi Marocain.

Targhalline se voit revenir à l'OM

Mais dernièrement, un autre Marocain est passé par l'OM, il s'agit d'Oussama Targhalline. Ce jeune milieu de terrain avait débarqué en 2020 à Marseille, en provenance de l'Académie Mohamed VI du Maroc. Depuis, le droitier a quitté le club phocéen et il s'est engagé avec Le Havre, mais il pourrait se laisser tenter par un retour à l'OM, comme il l'a confié à Foot Mercato . « Si j’aimerais revenir à l’OM un jour ? Oui et non… (rires). Je mens si je dis “oui je veux revenir jouer à l’OM” mais d’un autre côté, oui, parce que pour moi, ça reste un très grand club de notre championnat et jouer là-bas devant les supporters et dans cette ville, ça reste quelque chose de fort pour un joueur de football. »

Mercato - OM : Un proche de Gasset lui fait ses adieux https://t.co/Wm6LotEn8U pic.twitter.com/PfdXUlNYt0 — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Targhalline a gratté du temps de jeu au Havre

Oussama Targhalline voyait que son avenir était bouché à l'OM et il a par conséquent fait le choix de s'engager avec Le Havre. Sous les ordres de Luka Elsner, le Marocain a réussi à grappiller du temps de jeu cette saison. Au total, il a pour le moment disputé quinze rencontres toutes compétitions confondues, pour un peu plus de 1000 minutes de jeu.