Succession de Mbappé : Un invité surprise donne sa réponse !

Thomas Bourseau

Le PSG va perdre son serial buteur en la personne de Kylian Mbappé cet été. Néanmoins, Jonathan David fait ses preuves depuis quatre ans dans l’élite du football français et serait ciblé par le Paris Saint-Germain pour le mercato. Le principal intéressé s’est lâché sur son avenir qui pourrait toutefois s'écrire au LOSC, une fois encore.

Jonathan David a bouclé sa quatrième saison au LOSC. Remplaçant de Victor Osimhen, l’international canadien de 24 ans a parfaitement rempli sa mission. Avec ses 19 buts, et ses 4 passes décisives cette saison en Ligue 1, David a justifié son statut et se trouve être le dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs.

Kylian Mbappé s’en va, Jonathan David courtisé au PSG ?

Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG et y a disputé son dernier match de Ligue 1 à Metz dimanche soir. SPORT a révélé la semaine dernière que Jonathan David était une piste prise en considération par le PSG pour combler le vide que va laisser Mbappé cet été en partant au Real Madrid.

«Bien sûr qu’on peut me voir encore avec le maillot de Lille»