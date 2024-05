PSG : Mbappé écarté, c’est validé

Arnaud De Kanel

Avant de rendre publique sa décision de quitter le PSG, Kylian Mbappé en avait informé son président Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques mois. Suite à cette entrevue, Luis Enrique avait placé l'attaquant sur le banc en justifiant qu'il devait préparer la prochaine saison. Alain Giresse est plutôt d'accord avec la méthode du coach espagnol.

Une fois de plus, le dossier Kylian Mbappé est venu pimenter la saison du PSG. Après avoir fait part de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, le capitaine des Bleus a goûté au banc à plusieurs reprises sur décision d'un Luis Enrique désireux d'apprendre à vivre sans sa vedette en vue de la saison prochaine. Et pour Alain Giresse, l'entraineur du PSG a eu raison.

Mercato - PSG : Transfert à 60M€, Luis Enrique va tout gâcher ? https://t.co/vmBCEDDU87 pic.twitter.com/wxC3lMZnzh — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

«L'équipe avait suffisamment d'avance pour pouvoir se passer d'un joueur aussi exceptionnel»

« Si cela me semble plus logique qu'il ne soit plus intouchable depuis l'annonce de son départ ? D'une certaine manière, oui. Luis Enrique pense déjà à la saison prochaine sans lui et en championnat l'équipe avait suffisamment d'avance pour pouvoir se passer d'un joueur aussi exceptionnel, mais en Ligue des Champions ils avaient besoin de lui et ne pouvaient pas se passer d'un attaquant aussi colossal », a noté l'ancien coéquipier de Michel Platini dans un entretien accordé à AS . Alain Giresse déplore malgré tout la baisse de niveau de Kylian Mbappé en Ligue des champions.

«Il a été faible»