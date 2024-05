PSG : Le Qatar voit son grand projet tomber à l’eau !

Thomas Bourseau

Le PSG a décidé d’arrêter de perdre son temps avec la Mairie de Paris concernant le rachat du Parc des princes, les discussions ne menant à rien. Le Paris Saint-Germain scrute le marché dans l’optique de dénicher le nouveau site de son futur stade. L’hippodrome de Saint-Cloud remplit plusieurs critères phares du club, mais ce déménagement serait tout bonnement utopique. Explications.

En février dernier, Nasser Al-Khelaïfi mettait publiquement un terme aux négociations avec la Mairie de Paris en ce qui concernait un éventuel rachat du Parc des princes au vu de la réticence de la Maire Anne Hidalgo de céder l’enceinte historique du Paris Saint-Germain aux propriétaires qataris du club parisien. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ».

Mercato : Coup de tonnerre pour un vieux rêve du PSG ? https://t.co/PHRqyKXFO1 pic.twitter.com/0AHKm8cpXz — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

L’hippodrome de Saint-Cloud pour le nouveau stade ? Le PSG dément !

Ce samedi, L’Équipe a fait part d’une option à l’étude au sein du PSG pour le déménagement : l’hippodrome de Saint-Cloud qui a comme point fort de ne pas être possédé par la Mairie de Paris et situé seulement à 5 petits kilomètres du Parc des princes. Une délocalisation parfaite en soi, mais pas évidente. Le PSG n’a pas souhaité confirmer la présence de l’hippodrome de Saint-Cloud dans sa short-list de potentiels futurs sites pour le stade du Paris Saint-Germain. Une source interne au club a d’ailleurs tenu le discours suivant. « Les récentes informations sont des spéculations pures. Aucune piste n’est privilégiée à ce stade ».

L’hippodrome de toute façon intouchable pour le PSG ?