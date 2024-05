Mercato - PSG : Trois départs sont déjà actés

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa ont déjà annoncé leur départ du PSG. Ces trois joueurs vont donc rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement cet été. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 de Luis Enrique va changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Dans la même situation contractuelle que la star de 25 ans, Keylor Navas et Layvin Kurzawa vont également quitter le PSG pour 0€ à l'intersaison. A l'instar de Kylian Mbappé, ils ont tous les deux annoncé leur départ de Paris sur les réseaux sociaux, mais on ne connait pas encore leur prochaine destination.

MERCI. 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/t0cL2wPpjX — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 10, 2024

«C’est ma dernière année au Paris Saint-Germain»

Sur le point de quitter le PSG, Kylian Mbappé a annoncé la fin de son aventure parisienne dans une vidéo publiée sur son compte X . « Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain, je ne vais pas prolonger, et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. J’ai mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C’est beaucoup d’émotion, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », a confié le capitaine de l'équipe de France le 10 mai.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

«Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse»

De son côté, Keylor Navas a posté une photo de lui avec le maillot du PSG sur son compte Instagram , et il a écrit un message d'adieux en légende : « Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison ».

«L’amour que je porte pour le PSG est sincère»