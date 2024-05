Mercato : Panique au PSG, trois joueurs vont imiter Mbappé ?

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa ont déjà annoncé leur départ. Dans la même situation contractuelle que ces trois joueurs, Ethan Mbappé, Alexandre Letellier et Sergio Rico rejoindront également un nouveau club librement et gratuitement cet été s'ils ne prolongent pas d'ici-là.

Alors que leur contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa ne porteront plus les couleurs du PSG la saison prochaine. En effet, ces trois joueurs ont tous leur départ ces derniers jours. Par conséquent, Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa changeront de club librement et gratuitement cet été. Et pour le moment, on ne connait que la prochaine destination de la star de 25 ans. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid pour 0€.

Un départ à 0€ pour E. Mbappé, Letellier et Rico ?

En plus de Kylian Mbappé, Keylor Navas et de Layvin Kurzawa, quatre autres joueurs du PSG sont également en fin de contrat le 30 juin : Ethan Mbappé, Alexandre Letellier, Sergio Rico et Senny Mayulu. Mais heureusement pour le club parisien, le dernier est tout proche de rempiler.

Mayulu va rempiler avec le PSG ce lundi