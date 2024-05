Une dernière déception pour Mbappé avant de quitter le PSG ?

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'attaquant vedette l'a annoncé sur ses réseaux sociaux et a donc pu s'offrir des adieux au Parc des Princes face à Toulouse. Une note amère pour finir malgré tout car le PSG s'est incliné et l'accueil du public a été plus que mitigé pour remercier Mbappé comme l'a souligné Alain Giresse.

Kylian Mbappé et le PSG c'est terminé ! La semaine passée, après la désillusion contre Dortmund, le Français a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer son départ. Pris de court par le timing, le club de la capitale ne lui avait pas réservé de cérémonie d'adieu même si les supporters ont tenu à lui rendre hommage. Mais Mbappé a certainement été déçu selon Alain Giresse.

Giresse déçu des adieux pour Mbappé

Le champion d'Europe 84 estime que l'attaquant parisien aurait mérité de plus beaux adieux. Pour rappel, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, ce qui ne lui a pas permis d'éviter les sifflets du public pour son dernier match au Parc des Princes face à Toulouse. Une dernière déception avant de quitter Paris pour Mbappé.

«Ce ne sera pas un grand souvenir pour lui»