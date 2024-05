Beye - OM : Un mensonge est révélé

Arnaud De Kanel

Habib Beye s'y voit déjà. Après avoir annoncé son départ du Red Star, le Sénégalais est à la recherche d'un banc en Ligue 1 et il multiplie les appels du pied dans ce sens. L'OM, qui cherche un successeur à Jean-Louis Gasset et qui rencontre des difficultés dans cette mission, s'y intéresserait. Mais pour la presse régionale, il n'y aurait rien entre les deux parties.

« Etre sur un banc de Ligue 1 la saison prochaine ? J’ai exprimé mon ambition et quand vous êtes ambitieux, vous voulez entraîner au plus haut niveau. On sera à l’écoute avec mes conseillers des opportunités qui se présenteront pour entraîner au plus haut niveau . » Habib Beye est clair. Celui qui dirigera son dernier match à la tête du Red Star ce samedi en fin d'après-midi rêve de l'élite du football français. Et l'ancien capitaine de l'OM sait qu'il y a du travail dans son ancien club.

Mercato : Coup de tonnerre à Barcelone, que doit faire l’OM ? https://t.co/nlgHlDyCNb pic.twitter.com/s8Sc756VdI — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Beye, l'un des plans B ?

Selon nos informations, Habib Beye représente une alternative à la piste Paulo Fonseca. Le Sénégalais ne serait pas contre, lui qui a récemment indiqué qu'il serait impossible de refuser ce poste. « Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant! Je n'ai aucun problème à le dire. Si un jour il y a une rencontre, s'il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial », a déclaré Habib Beye. Mais pour l'heure, ce dernier serait encore très loin de la cité phocéenne.

Aucun contact avec Beye