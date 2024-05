Mercato : Coup de tonnerre à Barcelone, que doit faire l’OM ?

La rédaction

Le coup de sifflet final de la saison de l’OM sera donné dimanche soir aux alentours de 23h. Après quoi, il sera clairement temps pour Pablo Longoria de dénicher le successeur de Jean-Louis Gasset qui a annoncé son départ à la retraite. Qui pour le remplacer sur le banc de touche ? C’est notre sondage du jour !

Jean-Louis Gasset n’allait de toute manière pas poursuivre sur le banc de touche de l’OM la saison prochaine, lui qui a signé un bail d’intérimaire en février dernier jusqu’à fin mai. Cependant, l’annonce de son départ à la retraite ce vendredi en conférence de presse, à 48 heures du dernier match de la saison de l’Olympique de Marseille au Havre dimanche soir, intervient à un moment où les certitudes de Pablo Longoria pour sa succession s’envoleraient petit à petit.

Paulo Fonseca plus chaud pour aller à l’AC Milan ?

À commencer par la priorité du président de l’OM dévoilée par le10sport.com le 10 avril dernier : Paulo Fonseca. Alors que tout portait à croire que le coach portugais en fin de contrat au LOSC rebondirait à l’Olympique de Marseille, l’AC Milan est entré dans la danse et lui ferait particulièrement tourner la tête comme Daniel Riolo l’a assuré sur le plateau de l’ After Foot jeudi soir. « Fonseca est dans la très short-list de Milan. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Maintenant, ils sont en train de discuter avec un autre coach, dont je n’ai pas le nom, qui est un peu préféré à Fonseca. Mais je n’ai pas le nom de cet entraîneur. Fonseca a envie d’y aller, c’est un championnat qu’il connait bien, il parle la langue, Milan est un grand club qui va jouer la Ligue des Champions. Fonseca y va tous les jours » . Et ce n’est pas tout.

Le Barça fait irruption dans le dossier Conceiçao

En plus du potentiel échec de Pablo Longoria dans la course à la signature de Paulo Fonseca, une autre désillusion pointerait le bout de son nez pour le président de l’OM. Le patron marseillais aurait activé l’alternative Sergio Conceição, amené à quitter le FC Porto cet été. Cependant, AS fait état d’une volonté du FC Barcelone de faire du Portugais le successeur de Xavi Hernandez qui ne sera finalement pas conservé d’après le journaliste Gerard Romero. De passage en conférence de presse vendredi, Conceiçao a répondu à la rumeur Barcelone et sur son avenir. « J’étais en train de travailler, je n’ai pas lu ces choses-là. Vous êtes en train de m’apprendre l’existence de ces rumeurs. Deco (directeur sportif du FC Barcelone) viendrait donc au Portugal pour discuter avec moi ? Vous voulez vraiment que je parte, c’est ça ? À partir du 27 mai, nous nous assiérons avec le président André Villas-Boas pour décider de ce que nous allons faire, afin d’évoquer diverses choses importantes pour le futur du FC Porto ».

Zidane, Mourinho, Haise…

Outre les deux entraîneurs portugais ciblés par Pablo Longoria, l’OM garderait un oeil sur Habib Beye, plutôt proche du Stade de Reims comme révélé par le10sport.com. Zinedine Zidane, José Mourinho, Christophe Galtier ou encore Franck Haise sont des options pour l’OM à en croire différents médias. Reste à savoir quel entraîneur prendra les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille.