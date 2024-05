PSG : Une légende de Barcelone veut empêcher son transfert !

Thomas Bourseau

La fin de saison approche et le mercato estival va pour sa part ouvrir ses portes. Depuis quelque temps, il est question d’un intérêt du PSG pour le transfert de Pedri, plaque tournante du FC Barcelone. De quoi pousser Rivaldo à intervenir, demandant au Barça de ne pas se séparer de son international espagnol.

Le PSG a certes éliminé le FC Barcelone lors des quarts de finale de la Ligue des champions en avril dernier. Cependant, le Paris Saint-Germain apprécie tout de même plusieurs joueurs évoluant au Barça . C’est notamment le cas de Gavi si l’on en croit L’Équipe et The Athletic, mais pas seulement.

Pedri dans le viseur du PSG

Depuis 2020, Pedri émerveille les socios du FC Barcelone. Ses performances sont telles que le PSG penserait également à mettre la main sur le milieu de terrain relayeur espagnol de 21 afin de consolider l’entrejeu de l’effectif entraîné par Luis Enrique. Ayant fait les beaux jours du FC Barcelone entre 1997 et 2002, RIvaldo a toujours la flamme du football qui l’habite et suit bien évidemment l’actualité de son ancien club. Par le biais d’une chronique publiée sur Betfair , l’ex-star brésilienne du Barça s’est positionnée sur le dossier Pedri. À ses yeux, il faut tout faire pour que l’international espagnol de 21 ans poursuive sa carrière au FC Barcelone et non au PSG ou ailleurs.

