Mercato : L’entrée fracassante du PSG pour boucler un transfert

Thibault Morlain

C’est en 2018 que Thilo Kehrer a rejoint le PSG, débarqué en provenance de Schalke 04, moyennant la somme de 37M€. Le club de la capitale a donc mis le prix pour rafler la mise avec l’Allemand. Le PSG était d’ailleurs visiblement décidé à recruter Kehrer, lui qui discutait alors d’une prolongation avec Schalke 04, mais aussi avec le FC Barcelone.

Aujourd’hui à l’AS Monaco, Thilo Kehrer n’a pas découvert la Ligue 1 en débarquant en Principauté. En effet, entre 2018 et 2022, l’Allemand a porté le maillot du PSG, club qu’il avait rejoint en provenance de Schalke 04. A l’occasion d’un entretien accordé à Colinterview , Kehrer est d’ailleurs revenu sur les coulisses de son transfert au PSG, dévoilant comme le club de la capitale avait fait irruption avec force pour tout faire basculer alors que des d’autres options étaient étudiées.

Surprise pour remplacer Mbappé, le PSG sème la panique dans un club https://t.co/n25LcvAO56 pic.twitter.com/db5Ql1ISYk — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Je discutais aussi avec Barcelone »

« J’avais encore un an de contrat. Le club est venu me voir, on a commencé à parler et ils voulaient me garder, me prolonger. Moi, j’ai toujours eu un plan très clair qui était : je veux réussir à être titulaire à Schalke, mais je voulais arriver dans un plus grand club. J’étais prêt à prolonger mon contrat, mais j’ai dit, parce que je discutais aussi avec Barcelone qui était très intéressé, mais ils voulaient que je reste encore un an à Schalke et que je vienne après, que je voulais avoir une clause pour pouvoir partir dans un ou deux ans si une grosse offre arrivait », a d’abord raconté Thilo Kehrer.

« Le PSG ? Ils ont parlé français »