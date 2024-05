Mercato - OM : Les plans B et C pour l’entraîneur annoncés par Riolo

Thibault Morlain

Plus qu’un match pour Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM et après, il cédera sa place d’entraîneur du club phocéen. Reste maintenant à savoir qui viendra le remplacer. Sur la Canebière, Pablo Longoria et ses équipes s’activent pour faire venir Paulo Fonseca, mais convaincre le Portugais pourrait être plus compliqué que prévu. L’OM pourrait donc se rabattre sur d’autres profils et Daniel Riolo a dévoilé les plans B et C du club phocéen.

La saison prochaine, l’OM ne devrait vraisemblablement pas disputer de Coupe d’Europe. Un coup dur pour le club phocéen qui va forcément nuire à son attractivité et forcément, à l’heure où un entraîneur est recherché, cela pourrait être problématique. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Paulo Fonseca est la priorité de Pablo Longoria. Mais comment convaincre l’entraîneur du LOSC sans cette Coupe d’Europe ? De quoi obliger l’OM à revoir ses plans et se pencher sur un autre profil ?



« C’est très compliqué »

Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo s’est confié sur cette quête d’un nouvel entraîneur à l’OM. Confirmant que le choix numéro 1 était Paulo Fonseca, il a ensuite dévoilé le plan B et le plan C à Marseille : « Ils sont en train de chercher un entraîneur. C’est très compliqué. La première idée c’est Fonseca. Comment tu vas convaincre Fonseca même si tu lui fais le projet de 3 ans, même si tu lui augmentes le salaire ? Quand tu sais que Fonseca est sollicité par des clubs comme Milan… Déjà lui ce n’est pas son premier choix. Il ira si ses autres volontés n’aboutissent pas. Comment tu vas être attractif si tu n’a pas de Coupe d’Europe ? Fonseca, Milan discute avec lui. Choix 2, mais c’est très compliqué pour l’OM, il est en contrat longue durée, le faire sortir c’est beaucoup de blé, c’est le mec de l’AEK Athènes, Almeyda. Très cher… Sans Coupe d’Europe, moins d’oseille, donc compliqué. Choix 3, Gallardo qui est en perdition en Arabie saoudite, qu’on a faussement approché l’année dernière parce que Marcelino était dans les tuyaux ».

« Je me demande si l’OM va pas voir ses ambitions à la baisse »