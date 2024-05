Mercato – OM : Riolo fait des annonces sur le prochain entraîneur !

La rédaction

Les supporters de l’OM auront vécu une saison décevante. Malgré une demi-finale de Ligue Europa, les Marseillais pointent à la huitième place de Ligue 1. Alors que Jean-Louis Gasset, arrivé en février, quittera le navire phocéen dans quelques semaines, les dirigeants du club s’attèlent au recrutement d’un nouvel entraîneur. Si Paulo Fonseca est annoncé comme le favori, d’autres pistes sont évoquées. Daniel Riolo a lâché quelques informations à ce sujet.

Si la saison actuelle touche à sa fin pour l’OM, auteur d’une année catastrophique en Ligue 1, le prochain exercice ne s’annonce guère plus positif pour les pensionnaires du Vélodrome. Pour espérer jouer une coupe d’Europe l’an prochain, les Phocéens devront compter sur une défaite de l’OL lors de la dernière journée, conjuguée à une victoire du PSG en Coupe de France… tout en gagnant leur dernier match de championnat. Alors que l’avenir européen des Marseillais n’est clairement pas assuré pour la saison prochaine, le nom du prochain coach phocéen est aussi en suspens. Face à cette situation, Daniel Riolo s’est exprimé dans l'After Foot, sur RMC Sport .

«De la m***e», un joueur de l’OM craque en direct https://t.co/bNE8HInztw pic.twitter.com/bTxw9AliZx — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« La première idée c’est Fonseca »

Alors que Paulo Fonseca est annoncé depuis plusieurs jours comme très proche de s’engager à l’OM, Daniel Riolo ne semble pas si convaincu quant à son arrivée : « Il y a des réflexions qui sont hyper tendues à l’OM. On cherche l’entraîneur et ça va pas être facile. Il va falloir renouveler beaucoup l’effectif. Je peux te dire qu’en ce moment, Longoria et Benatia, le match de ce soir, limite ils voulaient le regarder que d’un oeil. Ils ont très envie que la saison se termine. Ils risques de n’avoir pas de Coupe d’Europe, c’est dramatique pour l’attractivité. (…) Longoria va continuer sa mission, ils sont deux avec Benatia. Ils sont en train de chercher un entraîneur. C’est très compliqué. La première idée c’est Fonseca. Comment tu vas convaincre Fonseca même si tu lui fais le projet de 3 ans, même si tu lui augmentes le salaire ? Quand tu sais que Fonseca est sollicité par des clubs comme Milan… Déjà lui ce n’est pas son premier choix. Il ira si ses autres volontés n’aboutissent pas. »

Riolo annonce les plans B et C de l'OM