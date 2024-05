EXCLU : Reims pousse très fort pour Habib Beye !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Habib Beye fait partie de la short-list du Stade de Reims. Et après la mise à l’écart de Will Still, les Rémois intensifient leur pressing pour tenter de convaincre l’actuel coach du Red Star.

« La décision est prise, on a besoin de se voir avec mes dirigeants ». Habib Beye ne pouvait pas être plus sur son avenir au moment de s’exprimer sur le plateau du Canal Football Club , où il officie en tant que consultant, en plus de son poste d’entraîneur du Red Star. Un club qu’il fait monter en Ligue 2 et qu’il pourrait quitter dans quelques semaines. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Habib Beye intéresse très fortement un club en Ligue 1 : Reims. Et selon nos sources, les Rémois intensifient leur pressing pour le signer.

Un challenge ambitieux, en Ligue 1…

Comme il l’a indiqué sur l’antenne de Canal+ , Habib Beye devrait rendre son verdict cette semaine. Une annonce très attendue du côté des supporters du Red Star, qui rêvent de le voir rester. Mais le projet rémois a de quoi être tentant. Un challenge en Ligue 1, avec un effectif en capacité de jouer la première partie de tableau. Et si la bande à Will Still a raté le train européen cette saison, Reims continue de croire à son potentiel pour les années à venir. Habib Beye figure dans la short-list depuis plusieurs mois et son profil se détache de plus en plus.

Strasbourg songe aussi à Beye