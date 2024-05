PSG : Le Qatar veut bouger, un énorme projet est lancé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, Nasser Al-Khelaïfi est confronté aux refus d'Anne Hidalgo de se séparer du Parc des Princes. Alors, le président du PSG pense à un déménagement. Plusieurs options sont sur la table, notamment celle d'un départ à Saint-Quentin-en-Yvelines située à côté de Versailles.

Entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo, rien ne va plus. Leur relation s'est détériorée en raison du dossier lié à la vente du Parc des Princes. Propriétaire de l'enceinte parisienne, la Mairie de Paris refuse de la céder au PSG, qui souhaite devenir propriétaire de son propre stade afin d'augmenter ses revenus et pouvoir concurrencer les meilleurs équipes de la planète. Pour cela, Al-Khelaïfi est prêt à tout, notamment à quitter le Parc des Princes dans les prochaines années. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc » avait prévenu le responsable du PSG en février dernier.

Les échanges ont débuté en coulisses

Comme l'indique L'Equipe ce samedi, ce n'est pas des paroles en l'air puisque des échanges ont débuté avec plusieurs communes, notamment avec Saint-Quentin-en-Yvelines. A en croire un proche des négociations, cette piste figure « sur le haut de la pile », mais ne fait pas office de priorité absolue. Elle reste, néanmoins, suffisamment sérieuse pour que le PSG fasse appel à des experts pour établir plusieurs rapports et évoquer certaines problématiques, comme l’accessibilité au stade.

L'option Saint-Cloud est sur la table

D'autres pistes sont envisagées, notamment celle d'un déménagement à hippodrome de Saint-Cloud. Propriété de France Galop, ce lieu ferait plutôt l'unanimité en interne. Elle n'est située qu'à 10km du Parc des Princes et offre un point de vue sur la Tour Eiffel, symbole de la ville parisienne. Les contacts sont réguliers avec la Mairie de Saint-Cloud, mais aussi avec France Galop, pour l'instant réticent à vendre. Les options Aulnay-sous-Bois, Châteaudun et Gonesse sont écartés en raison de la distance.