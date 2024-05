PSG : C’est la consécration pour un joueur de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Il reste deux matchs à disputer pour Bradley Barcola avec le PSG afin de boucler sa saison avec son club : une ultime journée de championnat dimanche à Metz et une finale de Coupe de France contre l’OL à Lille. Après quoi, Barcola s’envolera pour l’Allemagne pour l’Euro avec l’équipe de France. Didier Deschamps l’a sélectionné pour la première fois avec l’équipe de France A. Il a déballé ses émotions.

Pendant le journal télévisé de 20h diffusé sur TF1 jeudi soir, Didier Deschamps était présent pour y présenter sa traditionnelle liste de joueurs sélectionnés pour l’Euro qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Sans surprise, le capitaine de l’équipe de France qu’est Kylian Mbappé a été retenu par le sélectionneur, à l’instar d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani, ses deux coéquipiers du PSG cette saison. La surprise fut Bradley Barcola qui fêtera ses premières sélections avec l’équipe de France A pendant la compétition.

«De la joie, de la fierté, je suis vraiment très content»

Pendant le gala « Paris for Good » , Bradley Barcola a pris un moment avec Warren Zaïre-Emery afin de s’isoler et d’écouter la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro en juin prochain. Filmé par les caméras des médias du PSG, Bradley Barcola n’a pas pu dissimuler sa joie en affichant clairement un sourire avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain lorsqu’il a entendu son nom de la bouche du sélectionneur. « Franchement tout. De la joie, de la fierté, je suis vraiment très content ». Dans la même vidéo, on peut voir Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Danilo Pereira et bien évidemment Kylian Mbappé tous adresser un message de félicitations à Bradley Barcola.

Quelques minutes avant le début du gala « 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑮𝒐𝒐𝒅 », Warren et Bradley ont appris l'heureuse nouvelle d'être dans la liste de l'Équipe de France en compagnie d'Ousmane, Kylian et Randal 👏❤️💙 pic.twitter.com/gSQGi5trkL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2024

«Merci à tous du soutien, hâte d’y être !»