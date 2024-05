Équipe de France : Une star de Deschamps retrouve un «pote» et jubile

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir, Didier Deschamps a provoqué la surprise totale en décidant de sélectionner N’Golo Kanté pour l’Euro 2024 en Allemagne. S’il n’a plus vêtu le maillot des Bleus depuis quasiment deux ans, cette sélection du milieu de terrain de 33 ans a fait des heureux, à commencer par son grand ami Olivier Giroud.

Les 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro sont désormais connus. Ce jeudi soir, le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé sa liste en vue du tournoi en Allemagne en direct du journal de 20h. Si la première convocation de Bradley Barcola était plus ou moins attendue, celle de N’Golo Kanté l’était beaucoup moins.

Olivier Giroud et N’Golo Kanté de nouveau réunis

Évoluant désormais à Al-Ittihad, l’ancienne gloire de Chelsea va ainsi retrouver les Bleus quasiment deux ans après sa dernière sélection, datant du 3 juin 2022. N’Golo Kanté va également retrouver plusieurs amis en équipe de France, à commencer par Olivier Giroud qui l’a côtoyé pendant presque trois ans au sein du club londonien. Dans un entretien accordé au Parisien , le buteur de l’AC Milan, qui rejoindra le Los Angeles FC cet été, a exprimé toute sa joie à propos du retour de Kanté en Bleu.

« Je suis ravi de retrouver mon bon pote »