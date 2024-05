Mbappé : Réunion au sommet pour son retour à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir officialisé son départ du PSG, Kylian Mbappé se prépare à atterrir au Real Madrid pour sa première saison à l’étranger. L’été s’annonce auparavant mouvementé avec l’Euro, mais également les Jeux olympiques de Paris, l’un des rêves de l’attaquant de 25 ans. Selon la presse espagnole, Thierry Henry aurait récemment rencontré le principal intéressé en vue de l’événement.

Dimanche, Kylian Mbappé a disputé son dernier match au Parc des Princes avec le maillot du PSG. Après sept années dans la capitale, l’attaquant de 25 ans a annoncé son départ dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, sans révéler sa future destination. Il n’y a toutefois plus de doute sur le choix de Mbappé, attendu au Real Madrid. Mais ce dernier pourrait retrouver Paris très rapidement avec l’organisation des Jeux olympiques dans la capitale, événement qui lui tient à cœur. Et Thierry Henry mettrait du sien pour pouvoir compter sur le capitaine des Bleus .

Rencontre entre Henry et Mbappé

D’après les informations divulguées par Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito , le sélectionneur de l’équipe de France olympique a approché le futur ex-joueur du PSG en vue des JO de Paris dans quelques semaines. « Thierry Henry s'est rendu ce week-end auprès de Kylian Mbappé , a indiqué le directeur d’ OK Diario. Il a dit à son entourage que son idée était de convoquer la star française pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris ». Une volonté commune qui permettra à Kylian Mbappé d’être présent dans la capitale cet été ?

Mbappé n’ira pas au clash