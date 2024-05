Catastrophe pour cette star du PSG, Deschamps a tout prévu

Jean de Teyssière

Le 1er mai dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Borussia Dortmund pour y disputer la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 1-0 et ont aussi perdu un pilier : Lucas Hernandez. L'international français s'est rompu le ligament croisé du genou gauche et sera forfait pour l'Euro 2024. Didier Deschamps doit donc trouver une solution et son équipe supervisera Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid ce mercredi soir, lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

Un an et demi après sa rupture du ligament croisé du genou droit face à l'Australie lors de la première rencontre de la Coupe du Monde 2022 (4-1), Lucas Hernandez a rechuté, mais cette fois-ci à l'autre genou. Lors du match aller face à Dortmund (0-1), avec le PSG, Niclas Fullkrug lui heurte la jambe involontairement lors de son but et l'international français est contraint de sortir.

Hernandez opéré et forfait pour l'Euro

Le verdict est tombé pour Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. L'international français a été opéré avec succès la semaine dernière mais sera inévitablement absent pour l'Euro 2024. Pressenti pour être titulaire à ce poste, Didier Deschamps doit impérativement lui trouver un remplaçant.

Ferland Mendy de retour ?

Depuis le mois de septembre 2022, Ferland Mendy n'a plus connu l'équipe de France. Non appelé durant la Coupe du monde au Qatar, le latéral gauche madrilène ronge son frein et pourrait voir la fin de son attente arriver rapidement. Devant la blessure et donc le forfait de Lucas Hernandez pour l'Euro 2024, qui se disputera en Allemagne à partir du 14 juin prochain, le staff de Didier Deschamps donc lui trouver un remplaçant. Le nom de Ferland Mendy apparaît naturellement et Guy Stephan, l'adjoint de Didier Deschamps, sera présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu ce mercredi soir, lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich (2-2 à l'aller) pour superviser le latéral gauche madrilène.