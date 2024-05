Kylian Mbappé l'a écoeuré, cette vedette vide son sac

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France de Didier Deschamps a éliminé la Pologne en huitième de finale. Interrogé sur ce duel au sommet, Robert Lewandowski a livré son analyse. D'après la star du FC Barcelone, elle croyait à l'exploit contre les Bleus jusqu'au deuxième but inscrit par Kylian Mbappé.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France de Didier Deschamps a dû se frotter à la Pologne. Et les Bleus ont parfaitement honoré leur rang de favori, s'imposant 3-1 grâce à un but d'Olivier Giroud et à un doublé de Kylian Mbappé. Buteur pour la Pologne, Robert Lewandowski y a cru malgré l'ouverture du score du buteur de l'AC Milan. Lors d'un entretien accordé au Parisien , le numéro 9 du FC Barcelone a avoué que c'est la première réalisation de Kylian Mbappé qui a mis fin à ses espoirs.

PSG : Coup dur pour Luis Enrique, il a tranché ! https://t.co/cIb3Znp2Yx pic.twitter.com/jCcKeUD6m4 — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

«Nous pensions que nous pouvions encore nous battre, mais...»

« Quels souvenirs gardez-vous de votre dernier duel face à la France en 8ème de finale de la Coupe du monde ? Nous avions poussé pendant longtemps… avant que Kylian ne marque le deuxième but. Nous avions l’impression d’être proches, notamment en première période, qui avait été très intéressante. Nous avons eu des situations pour marquer, des grosses occasions » , a reconnu Robert Lewandowski, avant d'en rajouter une couche.

«Pour la France, c’était quelque chose de "Wow"»