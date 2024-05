Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre, il va signer après Mbappé

Amadou Diawara

En fin contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Tout comme son compatriote français, Ferland Mendy devrait également signer avec le club merengue. Engagé jusqu'en 2025, le latéral gauche de 28 ans serait parti pour prolonger avec la Maison-Blanche.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid. La saison prochaine, le numéro 7 parisien devrait évoluer aux côtés de Ferland Mendy.

Le Real Madrid ne veut plus se séparer de Mendy

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Real Madrid, Ferland Mendy est annoncé partant depuis plusieurs semaines. Selon les informations de Marca , le latéral gauche français aurait alarmé Manchester City, le Bayern et des clubs saoudiens. Et si le club merengue était prêt à se séparer de Ferland Mendy dans un premier temps, étant intéressé par Alphonso Davies, ce ne serait plus le cas du tout.

Mendy bientôt prolongé par le Real Madrid ?