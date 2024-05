Mercato : C’est terminé pour cette légende du PSG ?

Benjamin Labrousse

Légende absolue du PSG, Thiago Silva avait quitté le club parisien en 2020 et avait rejoint Chelsea. Désormais âgé de 39 ans, le défenseur central brésilien s’apprête à quitter les Blues à l’issue de cette saison. L’ancien capitaine parisien devrait revenir là où tout à commencer pour lui : à Fluminense.

Le PSG est entré dans une nouvelle ère. Alors que Kylian Mbappé s’apprête à quitter le club parisien, les Rouge et Bleu peuvent désormais compter sur la main de maître de Luis Enrique afin de mener à bien ce nouveau projet. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses stars auront porté la tunique parisienne, comme c’est le cas de Thiago Silva.

Thiago Silva, capitaine emblématique du PSG

Arrivé à Paris en 2012 en provenance de l’AC Milan, le Brésilien s’est rapidement mué en un taulier du PSG. Capitaine du club lors de l’intégralité de son passage en France (2012-2020), Thiago Silva avait quitté Paris sur une finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (1-0) en 2020. A 36 ans, l’ancienne gloire du Parc des Princes décidait de s’offrir un dernier challenge en Europe en rejoignant Chelsea. Vainqueur de la C1 dès sa première saison, O Monstro va quitter les Blues cet été.

« Thiago Silva a pris une décision sur son avenir et a décidé de retourner à Fluminense »