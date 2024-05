Mercato : Le coup de maitre à 50M€ du PSG

Arnaud De Kanel

Désireux de tourner la page, le PSG s'est séparé de Lionel Messi et Neymar l'été dernier. Luis Campos devait donc rebâtir le secteur offensif parisien et il a sauté sur une occasion en or en levant la clause libératoire d'Ousmane Dembélé pour seulement 50M€. Un prix cadeau au vu de l'état actuel du marché et de la qualité du joueur.

Exit Lionel Messi et Neymar, le PSG veut désormais construire un nouveau projet en le recentrant vers des joueurs français. En ce sens, Ousmane Dembélé a été recruté lors du dernier mercato estival pour occuper un rôle primordial au sein du club de la capitale. Débarrassé de ses blessures, l'international tricolore réalise une saison épatante avec des coups d'éclats notables dans les moments les plus importants de la saison, à savoir la Ligue des Champions. Pour 50M€, le PSG a réalisé un véritable coup de maitre.



PSG : Le transfert d’un phénomène bouclé par le clan Dembélé ? https://t.co/18J28xd2md pic.twitter.com/jJmgt9V2yI — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Le gros coup du PSG avec Dembélé

Le marché des transferts est déréglé depuis plusieurs années maintenant, et le PSG en est certainement à l'origine avec le transfert de Neymar en 2017. Depuis, pour recruter des attaquants, les gros clubs déboursent des sommes qui se rapprochent de 100M€. Sur les ailes, Manchester United a notamment déboursé 95M€ pour Antony, tandis que Chelsea a lâché environ 70M€ sans les bonus pour Mudryk. De son côté, le PSG a flairé le bon coup en levant la clause libératoire d'Ousmane Dembélé pour 50M€. Un champion du monde expérimenté mais qui reste malgré tout très jeune et qui a encore beaucoup à donner au football. A ce prix-là, l'occasion était trop belle. Le PSG a vu juste puisque Dembélé réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière, bien que son bilan statistiques soit encore largement perfectible. Le vestiaire est déjà conquis.

Dembélé, l'un des meilleurs au monde selon Skriniar