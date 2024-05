PSG : Un transfert à 40M€ bloqué par un proche du Qatar ?

Alexis Brunet

Alors qu'il brille actuellement au Stade Rennais, Désiré Doué pourrait rejoindre le PSG l'été prochain. C'est en tout cas le souhait de son agent, qui aimerait placer un autre de ses clients à Paris, après Ousmane Dembélé. Mais ce transfert serait bloqué par Jorge Mendes, le super-agent proche du Qatar, qui ne souhaite pas qu'un ailier gauche débarque dans la capitale.

L'été dernier, le PSG a décidé de miser sur Bradley Barcola pour renforcer son attaque. Le club de la capitale n'a pas hésité à débourser 50M€ pour s'offrir les services d'un des meilleurs cracks de Ligue 1. Quelques mois après le transfert de l'ancien joueur de l'OL, le champion de France pourrait de nouveau recruter un phénomène de notre championnat.

Désiré Doué bientôt à Paris ?

À seulement 18 ans, Désiré Doué est déjà titulaire au sein du Stade Rennais. Le milieu offensif impressionne et il est l'auteur de quatre buts et de six passes décisives depuis le début de la saison. Mais il est possible que Rennes ne profite du talent de Doué que pendant quelques mois encore. En effet, d'après les informations de Sports Zone , l'agent du Rennais souhaite le placer au PSG.

Jorge Mendes ne veut pas d'un nouvel ailier au PSG

Moussa Sissoko veut donc placer Désiré Doué au PSG, mais il se heurte à un refus important. Le super-agent Jorge Mendes, très proche du Qatar, ne souhaiterait pas que Paris recrute un nouvel ailier gauche cet été. Reste donc à voir quel agent réussira à se faire entendre par les dirigeants parisiens.