PSG : Le transfert d’un phénomène bouclé par le clan Dembélé ?

Alexis Brunet

Le PSG a décidé récemment d'axer davantage son recrutement sur des joueurs français et, si possible, jeunes avec un fort potentiel. Ainsi, le club de la capitale a recruté Bradley Barcola ou bien Ousmane Dembélé l'été dernier. Cela pourrait se poursuivre lors du prochain mercato, avec l'arrivée de Désiré Doué, dont l'agent n'est autre que celui de Dembélé.

L'été dernier, le PSG a envoyé un message fort en se débarrassant de Lionel Messi et Neymar. Le club de la capitale en a assez des superstars étrangères et souhaite dorénavant recruter davantage de jeunes joueurs français, possédant un fort potentiel.

Le PSG a recruté Barcola et Dembélé l'été dernier

Ainsi, pour remplacer Lionel Messi et Neymar, le PSG a décidé de miser sur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola l'été dernier. Quelques mois plus tard, on peut dire que cela est une réussite, car les deux attaquants se sont très bien intégrés au système de Luis Enrique et ils collectionnent les bonnes performances.

L'agent de Désiré Doué veut le placer au PSG