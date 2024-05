Riolo réclame un joueur l'OM au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle prestation contre l'Atalanta Bergame jeudi soir (1-1), Jordan Veretout s'impose comme un l'un des cadres de l'OM sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Le milieu de terrain marseillais aurait d'ailleurs parfaitement sa place au PSG pour remplacer Fabian Ruiz selon Daniel Riolo.

Cet été à l’occasion du mercato, le PSG devrait une nouvelle fois s’activer, notamment pour renforcer son milieu de terrain. Et pour cause, bien que Vitinha et Warren Zaïre-Emery se soient imposés comme des valeurs sures, pour le reste, c’est plus compliqué. Dans cette optique, Daniel Riolo pense que Jordan Veretout, auteur d’une nouvelle prestation très solide avec l’OM contre l’Atalanta jeudi, pourrait très bien joueur au PSG.



Mercato : L'OM a chipé un énorme phénomène au PSG https://t.co/Jk91u3pegy pic.twitter.com/viBcse6MVj — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«Veretout aujourd'hui, tous les jours il joue au PSG»

« Veretout, c'est un joueur que j'ai toujours défendu, j'adorais la paire Veretout/Rongier. Et Veretout aujourd'hui, tous les jours il joue au PSG. Je vous l'assure. Il est plus utile que Fabian Ruiz. Un mec comme Veretout, il faut que l'OM se rende compte qu'ils ont un très bon joueur », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche sur les qualités de Jordan Veretout, auteur d'un très bon match contre l'Atalanta.

«Veretout fait le taff pour 3 !»